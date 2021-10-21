Son dakika: İçişleri duyurdu! Teröristlerle sıcak çatışma: Ölü olarak ele geçirildi

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonunda; teröristlerle sağlanan temasda,1 Jandarma Personelimiz ağır yaralanmış, hemen helikopter ile Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Ağır yaralı personelimize hastanede müdahale sürmektedir. Operasyon bölgesinde 1 terörist hava destekli operasyon ile 1 terörist ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi" denildi.

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