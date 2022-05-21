Son dakika... İçişleri duyurdu! Terör örgütü PKK'ya darbe: 12 terörist etkisiz hale getirildi

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Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 8 bin 266 personel görev aldığı Eren Abluka operasyonları Diyarbakır, Hakkari, Batman, Şırnak, Mardin, Tunceli, Muş, Bingöl, Ağrı, Elazığ ve Hatay illerinde devam ediyor.

BİRİ TURUNCU KATEGORİDE 12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonlarda; aralarında terör arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 1 teröristin de bulunduğu, Ağrı’da 1, Hakkari’de 6 ve Şırnak’ta 5 olmak üzere 12 terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖR İNLERİ YERLE BİR EDİLDİ

15 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, etkisiz hale getirilen teröristlerin yanı sıra örgüt mensuplarının tek tek yaşam alanları tespit edildi. Operasyonlarda, 31 mağara, 124 sığınak ve 16 depo imha edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden ve imha edilen mağara, sığınak ve depolarda; 25 adet piyade tüfeği, 231 adet el bombası, bin 322 kilogram patlayıcı madde, 29 adet EYP, 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 8 adet farklı çaplarda top mühimmatı, 3 bin 686 adet piyade tüfeği mühimmatı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Yurt içinde PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, “ara-bul-yok et” stratejisi yürüten İçişleri Bakanlığınca 15 Nisan’da Eren Abluka operasyonları başlatılmıştı.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen Eren Abluka operasyonları önümüzdeki günlerde de genişleyerek devam edecek.