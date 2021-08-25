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GeriGündem Son dakika... İçişleri duyurdu! 'Suikastçı' olarak faaliyet yürütüyordu... Etkisiz hale getirildi
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Haber Giriş: 25.08.2021 - 11:43 | Son Güncelleme:

Son dakika... İçişleri duyurdu! 'Suikastçı' olarak faaliyet yürütüyordu... Etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığı, 19 Ağustos'ta Van'ın Çatak ilçesinde etkisiz hale getirelen 3 teröristten birinin sözde Botan Eyaleti, Kato Jirka Bölgesinde suikastçı olarak faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan 'Rojin Amed' kod adlı Fidan Kurtpınar olduğunu açıkladı.

Van'da etkisiz hale getirelen 3 teröristten birinin sözde Botan Eyaleti, Kato Jirka Bölgesinde suikastçı olarak faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan 'Rojin Amed' kod adlı Fidan Kurtpınar olduğunu açıkladı.

Son dakika... İçişleri duyurdu Suikastçı olarak faaliyet yürütüyordu... Etkisiz hale getirildi

Ayrıntılar geliyor...

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