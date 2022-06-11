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Son dakika... İçişleri duyurdu! Mersin merkezli 5 ilde 'Ateşin Çocukları'na operasyon

#İçişleri Bakanlığı#PKK#Operasyon
Son dakika... İçişleri duyurdu Mersin merkezli 5 ilde Ateşin Çocuklarına operasyon

Jandarma Mersin merkezli 5 ilde örgütün şehir yapılanması Ateşin Çocukları'na operasyon düzenlendi. 26 terör örgütü mensubu gözaltına alındı.

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Jandarma Genel Komutanlığı, Mersin merkezli 5 ilde örgütün şehir yapılanması Ateşin Çocuklarına Operasyon düzenledi. PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanması içerisinde olan ve sık sık örgüte müzahir yayın organları üzerinden kaos ve korku oluşturmak maksadıyla ülke genelinde meydana gelen orman yangınları, kundaklama ve sabotaj türü eylemleri gerçekleştirdiğini açıklayan ve kamuoyunda Ateşin Çocukları olarak bilinen oluşuma karşı geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, 11 Haziran tarihinde Mersin İl Jandarma Komutanlığınca Mersin merkezli 5 ilde (Mersin, Adana, Kütahya, Diyarbakır, Bingöl) geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu 26 terör örgütü mensubu kaldıkları ikametlerde yakalanarak gözaltına alındılar. Teröristlerin evlerinde yapılan aramalarda, yangın çıkarmak maksadıyla hazır halde bulundurulan 226 adet torpil barut, 20 adet havai fişek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de incelenmek üzere el konuldu.

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#İçişleri Bakanlığı#PKK#Operasyon

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