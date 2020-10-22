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Haber Giriş: 22.10.2020 - 10:15 | Son Güncelleme:

Son dakika... İçişleri duyurdu... Mavi kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika... İçişleri duyurdu... Mavi kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu Hüseyin Acar'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Terör örgütü PKK’nın dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten, mavi kategoride aranan, sözde Amanoslar Dörtyol-İslahiye grubu sorumlusu terörist Hüseyin Acar, Hatay’da etkisiz hale getirildi.

Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında; 18 Ekim’de Hatay-Dörtyol ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; 2016/2017 yıllarında sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu ve saha yürütme üyesi olan, örgütün dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten, terörden arananlarda 3 milyon liraya kadar ödülle “mavi” kategoride yer alan, Dilşer kod adlı Hüseyin Acar olduğu tespit edildi.

Son dakika... İçişleri duyurdu... Mavi kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Ölü olarak ele geçirilen teröristin;

1997 yılında, Hatay/ Erzin/ Yoncadüzü bölgesinde, Kahramanmaraş Göksun İlçe Jandarma Komutanlığından izine gelen 1 jandarma ve 3 vatandaşın şehit edilmesi, 2 güvenlik korucusunun yaralanması,

1999‘da Hatay’da sivil halka ait mülk ve tesislere yönelik sabotaj ve kundaklama olayına,

2017‘de Hatay / Dörtyol ilçesi Çatköy köyü kırsalında Jandarma Uzman Çavuşun şehit edilmesi saldırılarına katıldığı, teröristin birçok eylemin planlayıcı ve faillerinden olduğu belirlendi."

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