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Son dakika... İçişleri duyurdu: 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' gerçekleştirildi

#Huzurlu Sokaklar Uygulaması#İçişleri Bakanlığı#Gözaltı
Son dakika... İçişleri duyurdu: Huzurlu Sokaklar Uygulaması gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı, ilköğretim, lise ve üniversite çevrelerinde dün 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' gerçekleştirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada "Uygulamada 381 aranan kişi yakalandı, 34 kişi gözaltına alındı. 158 kişiye adli ve idari işlem, 534 kişiye idari para cezası uygulandı" denildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim-öğretim dönemi sürdürmeleri amacıyla ilköğretim, lise ve üniversite çevrelerinde dün 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' gerçekleştirildi. Ülke genelinde 11 bin 636 ekip, 188 dedektör köpek ve 42 bin 771 personelin görev aldığı uygulama, 12 bin 318 noktada eş zamanlı yapıldı. Uygulamada; 20 bin 562 okul çevresi, 7 bin 728 metruk bina ve 8 bin 416 park ve bahçe kontrol edildi. Bu kontrollerde 381 aranan kişi yakalandı, 34 kişi gözaltına alındı. 158 kişiye adli ve idari işlem, 534 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamada 143 bin 917 araç kontrol edildi. 3 bin 544 araca idari para cezası uygulandı, 488 araç trafikten menedildi, 86 aranan araç yakalandı.

Ayrıca 36 bin 257 iş yeri (oyun, internet, playstation salonu, kahvehane, iddia bayii, içkili yer, büfe) denetlendi, 287 iş yerine cezai işlem uygulandı. Muhtelif miktarda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ile 316,50 gram kıyılmış tütün ve 383 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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#Huzurlu Sokaklar Uygulaması#İçişleri Bakanlığı#Gözaltı

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