MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... İçişleri duyurdu: Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
GeriGündem Son dakika... İçişleri duyurdu: Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 15:32 | Son Güncelleme:

Son dakika... İçişleri duyurdu: Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... İçişleri duyurdu: Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanlığı, Mardin’de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin “gri” kategoride aranan örgütün sözde Dargeçit sorumlusu Reber kod adlı M.O. olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Yıldırım- 8 operasyonu kapsamında; Mardin-Dargeçit kırsalında Jandarma İHA tarafından tespit edilen teröristlere yönelik olarak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile operasyon başlatıldı. Jandarma Atak Helikopteri ve J-SİHA unsurlarının da kullanıldığı, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Mardin’de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin “gri” kategoride aranan örgütün sözde Dargeçit sorumlusu Reber kod adlı M.O. olduğu tespit edildi'' denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle