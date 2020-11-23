Son dakika... İçişleri duyurdu: Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Mardin’de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin “gri” kategoride aranan örgütün sözde Dargeçit sorumlusu Reber kod adlı M.O. olduğunu belirtti.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Yıldırım- 8 operasyonu kapsamında; Mardin-Dargeçit kırsalında Jandarma İHA tarafından tespit edilen teröristlere yönelik olarak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile operasyon başlatıldı. Jandarma Atak Helikopteri ve J-SİHA unsurlarının da kullanıldığı, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Mardin’de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin “gri” kategoride aranan örgütün sözde Dargeçit sorumlusu Reber kod adlı M.O. olduğu tespit edildi'' denildi.
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