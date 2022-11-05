Son dakika... İçişleri duyurdu: Eren Abluka Sonbahar-Kış-9 Operasyonu başlatıldı

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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis ilinde “Eren Abluka Sonbahar-Kış-9 (Bitlis-Merkez-Çeltikli/Tanrıyar) Şehit J.Tğm.Baki KOÇAK Operasyonu” başlatıldı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 570 personel 43 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.