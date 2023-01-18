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Son dakika... İçişleri duyurdu: Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Operasyonu başlatıldı

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#Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Operasyonu#İçişleri Bakanlığı#Mardin
Son dakika... İçişleri duyurdu: Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Operasyonu başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 10:41

İçişleri Bakanlığı, Mardin ilinde 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Duru Operasyonu başlatıldığını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 (Mardin-Bagok) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Duru Operasyonu' başlatıldı. Mardin İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 655 personel görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi. 

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#Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Operasyonu#İçişleri Bakanlığı#Mardin

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