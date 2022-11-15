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Son dakika... İçişleri duyurdu: Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Operasyonu başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Eren Abluka#Tunceli#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2022 10:03

İçişleri Bakanlığınca Tunceli’de 881 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu' başlatıldı.

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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli’de “Eren Abluka Sonbahar Kış-13 Şehit Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu” başlatıldı.

Son dakika... İçişleri duyurdu: Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Operasyonu başlatıldı

Tunceli’de “Eren Abluka Sonbahar Kış-13 Şehit Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu” başlatıldı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 881 personel 65 operasyonel tim görev alıyor.

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Son dakika... İçişleri duyurdu: Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Operasyonu başlatıldı

Operasyonun başlangıcından bugüne kadar; nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen arazi araması taramasında tespit edilen 23 farklı noktada PKK terör örgütünün biri sözde hastane olarak kullandığı tespit edilen 2 adet mağara ve 5 adet sığınak içerisinde 9 adet AK-47 piyade tüfeği, 730 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 10 adet roketatar mühimmatı, 18 adet piyade tüfeği şarjörü, 3 adet el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan telsiz, 12 adet EYP yapımında kullanılan pil bloğu, 1 adet dürbün, 45 adet ameliyat malzemesi, 11 adet ameliyat aleti, 10 adet serum, 110 adet enjektör, 200 adet neşter, 12 adet ameliyat makası, 4 adet şırınga, 90 adet sargı bezi, 4 çift ameliyat eldiveni, 2 adet oksijen maskesi, 3 adet kar elbisesi, 400 metre uzunluğunda branda ve çok sayıda örgütsel doküman, yaşam malzemesi ile muhtelif malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ile depo, sığınak ve barınaklar imha edilerek kullanılamaz getirildi.

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#Eren Abluka#Tunceli#Operasyon

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