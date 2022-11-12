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Son dakika... İçişleri duyurdu: Eren Abluka Sonbahar- Kış-12 Operasyonu başlatıldı

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#İçişleri#Eren Abluka#Operasyon
Son dakika... İçişleri duyurdu: Eren Abluka Sonbahar- Kış-12 Operasyonu başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 09:21

İçişleri Bakanlığı'ndan Ağrı ve Iğdır'da 1017 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar- Kış-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal Operasyonu' başlatıldı.

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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı ve Iğdır illerinde “Eren Abluka Sonbahar- Kış-12 (Ağrı-Doğubayazıt-Büyük Ağrı Dağı ve Iğdır-Aralık-Küçük Ağrı Dağı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal Operasyonu” başlatıldı.

Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1017 personel 58 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

 

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#İçişleri#Eren Abluka#Operasyon

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