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Son dakika... İçişleri duyurdu! Diyarbakır'da Eren Kış 27 Operasyonu başlatıldı

#İçişleri Bakanlığı#Eren Kış 27 Operasyonu#Diyarbakır
Son dakika... İçişleri duyurdu Diyarbakırda Eren Kış 27 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Diyarbakır'da 1070 personel ile 'Eren Kış 27 Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu' başlatıldı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da 'Eren Kış-27 Jandarma Astsubay Çavuş Erdal Şen Operasyonu' başlatıldı.

Son dakika... İçişleri duyurdu Diyarbakırda Eren Kış 27 Operasyonu başlatıldı

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1070 personel görev aldı. Açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonları halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor"  denildi.

Son dakika... İçişleri duyurdu Diyarbakırda Eren Kış 27 Operasyonu başlatıldı

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#İçişleri Bakanlığı#Eren Kış 27 Operasyonu#Diyarbakır

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