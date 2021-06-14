Son dakika... İçişleri duyurdu: Bitlis'te bir terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında hava destekli yapılan operasyonda bir teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis-Merkez ilçe Aşağıbalcılar köyü kırsalında, İl J.K.lığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince J-İHA, J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir'' denildi.
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