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Son dakika... İçişleri duyurdu: Adıyaman'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Adıyaman kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''İç güvenlik operasyonları kapsamında; Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.''
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