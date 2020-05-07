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Haber Giriş: 07.05.2020 - 09:40,Son Güncelleme:

Son dakika... İçişleri duyurdu: Adıyaman'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika... İçişleri duyurdu: Adıyaman'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, Adıyaman kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''İç güvenlik operasyonları kapsamında; Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.''

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