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Son dakika... İçişleri duyurdu... 2011 yılından bu yana 8585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

#Sınır Dışı#İçişleri#Bakanlık
Son dakika... İçişleri duyurdu... 2011 yılından bu yana 8585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye’nin sınır içinde ve sınır ötesinde güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 102 farklı uyruktan toplamda 8.585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.

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İçişleri Bakanlığınca PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmak üzere ülkelerinden gelen yabancı terörist savaşçıların sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.2011 yılında başlayan Suriye iç savaşından günümüze kadar 102 farklı uyruktan toplamda 8.585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.

EN FAZLA AB UYRUKLULAR SINIR DIŞI EDİLDİ

Sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıların uyruk dağılımına bakıldığında AB ülkelerine çok sayıda teröristin geri gönderildiği görüldü. Yürütülen çalışmalar kapsamında 2011 yılından bu yana ABD uyruklu 44, AB üyesi ülke uyruklu toplam 1.075 YTS sınır dışı edildi.

Buna göre; 2019 yılında 12 Avrupa Birliği ülkesinden 126, 2020 yılında 8 Avrupa Birliği ülkesinden 95 YTS ülkesine geri gönderilirken bu yılın on aylık döneminde ise 8 Avrupa Birliği ülkesinden 61 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi.

Son üç yılda ülkesine geri gönderilen yabancı terörist savaşçılardan ilk sekiz uyruk (AB üyesi ülke) Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, İsveç, Romanya, İngiltere oldu.

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#Sınır Dışı#İçişleri#Bakanlık

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