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Son dakika... İçişleri duyurdu: 20 ilde 'Müsilaj-2 Operasyonu' başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Müsilaj-2 Operasyonu#İçişleri Bakanlığı#Suç Örgütü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 08:59

İçişleri Bakanlığı tarafından, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle 20 ilde, 233 şüphelinin yakalanması için "Müsilaj-2 Operasyonu" başlatıldı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütleriyle mücadeleye devam ediliyor.

Bu kapsamda sahil şeridinde yaşayanların üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devlet erklerinden üstün göstermeye çalışan, ülke turizmini olumsuz etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah sağlayan suç gruplarına yönelik Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda KOM Daire Başkanlığı koordinesinde harekete geçildi.

Son dakika... İçişleri duyurdu: 20 ilde Müsilaj-2 Operasyonu başlatıldı

12 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ TESPİT EDİLDİ

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir, Muğla, Mersin, Bursa, Çanakkale, Samsun, Hatay, İstanbul, Ordu, Tekirdağ, Giresun, Kastamonu, Bartın, Düzce, Rize ve Zonguldak olmak üzere 20 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik, tehdit, kasten öldürme" suçlarını işleyen 12 organize suç örgütü tespit edildi.

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Ayrıca söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçunu işleyen, kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturan 27 suç grubu belirlendi.

Son dakika... İçişleri duyurdu: 20 ilde Müsilaj-2 Operasyonu başlatıldı

Bunun üzerine Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 233 şüphelinin yakalanması için bu sabah eş zamanlı "Müsilaj-2 Operasyonu" düzenlendi.

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#Müsilaj-2 Operasyonu#İçişleri Bakanlığı#Suç Örgütü

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