Son dakika... İçişleri duyurdu: 2 terörist sağ olarak yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklaması şöyle:

"Jandarmanın amansız takibi sonucu Iğdır’da 2 terörist sağ olarak ele geçirildi

Iğdır kırsalında, Jandarma SİHA tarafından tespit edilen 3 teröristi etkisiz hale getirmeye yönelik 3 gündür devam eden Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında; dün terörden arananlarda Gri Liste’de yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan ölü olarak ele geçirilmişti.

Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin gerçekleştirdiği amansız takip sonrası diğer 2 terörist saklandıkları mağarada bulundu. Jandarmanın, “teslim ol” çağrılarına uyan 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi."