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Son dakika... İçişleri duyurdu! 1 PKK/KCK'lı terörist teslim oldu

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#İçişleri Bakanlığı#PKK#Cezayir
Son dakika... İçişleri duyurdu 1 PKK/KCKlı terörist teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 15:53

İçişleri Bakanlığı'nca ikna çalışmasıyla PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 teröristin Cezayir'den Türkiye'ye getirilmesi sonucu teslim olduğu açıklandı.

 

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ikna çalışması sonucu PKK/KCK mensubu 1 teröristin, Cezayir'den özel ekip eşliğinde Türkiye'ye getirilerek teslim olması sağlandı. Dışişleri Bakanlığı ile kurulan koordinasyon sonucu Cezayir Büyükelçiliği'nin temaslarıyla Türkiye'ye getirilen örgüt mensubunun, 2016 yılında örgüte katıldığı ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Öte yandan bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı, 107'ye yükseldi.

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#İçişleri Bakanlığı#PKK#Cezayir

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