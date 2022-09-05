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İçişleri Bakanlığı'ndan Valiliklere Pakistan'a yardım genelgesi

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#İçişleri Bakanlığı#Genelge#Pakistan
İçişleri Bakanlığından Valiliklere Pakistana yardım genelgesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 11:53

İçişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda muson yağmurları dolayısıyla sel afeti yaşanan dost ve kardeş ülke Pakistan’a başlatılan insani yardım kampanyası için valiliklere genelge gönderildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pakistan'daki sel nedeniyle 1000'nin üzerinde insanın hayatını kaybettiği, ülkenin üçte ikisinin su altında kaldığı, 1,1 milyon evin hasar gördüğü ve 800 bine yakın hayvanın telef olduğu kaydedildi.

Selden etkilenen Pakistan'a Türkiye'nin insani yardımlarının sürdüğü belirtilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hava köprüsü kurulan bölgeye, ilk etapta 10 bin adet çadır, 50 bin gıda kolisi, hijyen ve bebek malzemesinden oluşan yardım gönderildiği ifade edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bölgeye yaptığı ziyaret sonrası tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda insani yardımlar hızlandığı vurgulanarak, "AFAD koordinasyonunda başlatılan insani yardım kampanya için 81 valiliğine de genelge gönderildi. Genelge kapsamında valiliklerden gelen ayni yardımlar, AFAD il müdürlüklerince koordine edilerek selden etkilenen bölgelere gönderilecek" denildi. 

 

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#İçişleri Bakanlığı#Genelge#Pakistan

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