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Haber Giriş: 03.03.2021 - 13:19 | Son Güncelleme:

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere genelge! Sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacaklar

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Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere genelge! Sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacaklar

İçişleri Bakanlığı'nden yapılan açıklamada "YSK'nin talebi doğrultusunda valiliklere gönderilen genelgeye göre, 7-14-21 ve 28 Mart'ta yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak seçmenler "yüksek" ve "çok yüksek" risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak" denildi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun talebi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi.

Valiliklere gönderilen genelge ile 7-14-21 ve 28 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak olan muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halkoylamasında görev alacak kişiler ile seçmenler; yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

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