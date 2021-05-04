Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanmada “çalışma izni muafiyet” belgesi açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:



Koronavirüs tedbirleri kapsamında; 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek olan “tam kapanma sürecine” devam edilmektedir.

Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik şu ana kadar e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden 7 milyon 30 bin 446 “çalışma izni muafiyet” belgesi düzenlenmiştir.

Muafiyet kapsamında olduğu halde sistemsel yoğunluk nedeniyle e-başvuru sisteminden “çalışma izini muafiyet” belgesi alınamadığı durumlarda, işveren ve

çalışanların taahhütlerinin ve imzalarının bulunduğu, manuel doldurulan çalışma izni muafiyet formları, 7 Mayıs Cuma günü saat 24.00’e kadar geçerli olacaktır.

Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olmadığı halde çalışma izni belgesi düzenleyenlere ve diğer tedbirlere yönelik denetimlere ülke genelinde 9 bin 572 uygulama noktasında 99 bin 160 personel ile devam edilmektedir.

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