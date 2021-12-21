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Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan soğuk havalar nedeniyle 2 genelge!

#İçişleri Bakanlığı#Genelge#Soğuk Hava
Son dakika... İçişleri Bakanlığından soğuk havalar nedeniyle 2 genelge

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde etkisini göstermeye başlayan soğuk hava nedeniyle 81 il valiliğine “Sokak Hayvanları” ve “Kalacak Yeri Olmayan Vatandaşlar” konulu iki ayrı genelge gönderdi.

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“Sokak Hayvanları” konulu genelgede, hayvanlara karşı işlenen suç ve kabahatlerin engellenmesi, işlenen suç ve kabahatlerin karşılıksız kalmaması ve hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla ihbar, şikayet ve istek mekanizmasının etkin kullanıldığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulamasının hayata geçirildiğini hatırlatıldı. Genelgede, kış mevsimi koşullarının günlük hayata olumsuz etkilediği belirtilerek, sokaklarda yaşayan barınma ve beslenme imkanı bulunmayan, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması gerektiğine vurgu yapıldı. Bu doğrultuda, valilik ve kaymakamlıkların yerel yönetimlerle koordinasyon kurarak sokak hayvanlarının beslenmesi, barınması ve veterinerlik hizmetlerinin sağlanmasına yönelik tedbirler almasını istedi.

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HAYVAN BESLENME GRUPLARI OLUŞTURULACAK

Genelgeye göre; sokak hayvanlarına yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve yerel hayvan koruma görevlileri (gönüllüler) ile işbirliği yapılacak. Sokak hayvanlarının bulunduğu bölgeler esas alınarak yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllülerden oluşan “Hayvan Besleme Grupları” oluşturulacak. Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacak.

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KALACAK YERİ OLMAYAN VATANDAŞLAR İÇİN DE VALİLİKLERE GENELGE

Bakanlık ayrıca valiliklere “Kalacak Yeri Olmayan Vatandaşlar” için de genelge gönderdi. Genelgede tüm il ve ilçelerde barınma ihtiyacı bulunan kişiler tespit edilerek bu kişilere uygun barınma alanları sağlanması istendi.

Genelgeye göre, bu kişiler öncelikli olarak kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhanelerine yerleştirilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhanelerinin yetersiz kalması durumunda anlaşmalı pansiyon, otel gibi yerlerde herhangi bir ücret alınmadan konaklamaları sağlanacak.

Söz konusu kişilerin sağlık kontrolleri yapılarak ihtiyaç duydukları yakacak, temel gıda, giyim, sağlık gibi ihtiyaçları giderilecek. Sosyal sorumluluk kampanyaları ile bu kişilere destek olunmasına yönelik farkındalık artırılacak.

Bu kişilerin aileleri ile iletişime geçilerek evlerine dönmelerine yönelik her türlü destek verilecek.

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#İçişleri Bakanlığı#Genelge#Soğuk Hava

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