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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 'sinyal' operasyonu! Yüzlerce adrese baskın...

#İçişleri Bakanlığı#Polis#Operasyon

Yurt dışından temin ettikleri cep telefonlarını yasa dışı yollar ile ülkeye getirerek haksız kazanç elde edenlere yönelik Emiyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Sinyal Operasyonu gerçekleştirildi. Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda 76 ilde sabah saatlerinde 341 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı. Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşlarımızın e-Devlet hesaplarını kontrol ederek bilgileri dışında cep telefonu kaydına rastlamaları halinde durumu yetkililere bildirmesi önem arz etmektedir.' ifadeleri kullanıldı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Yurt dışından temin ettikleri cep telefonlarını yasa dışı yollar ile ülkemize getirerek haksız kazanç elde edenlere yönelik İçişleri Bakanlığı Emiyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Sinyal Operasyonu gerçekleştirildi

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda 76 ilde sabah saatlerinde 341 adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının (KOM) tespitleri doğrultusunda ve koordinesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK) ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında;

Yurt dışından temin ettikleri cep telefonlarını yasa dışı yollar ile ülkemize getirerek haksız kazanç elde eden, devletimizi vergi kaybına uğratan ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına neden olan kaçakçılık suçunu işledikleri belirlenen şahıs ve suç grupları ile kaçak cep telefonlarını piyasaya süren işyerlerine yönelik olarak ülke genelinde eş zamanlı olarak “SİNYAL” kod isimli operasyon gerçekleştirilmiştir.

Son dakika: İçişleri Bakanlığından sinyal operasyonu Yüzlerce adrese baskın...

Söz konusu şahısların “zula” diye tabir edilen gizli bölmeler içerisinde gümrüğe beyan etmeden ülkemize soktukları kaçak cep telefonlarını gizli depolarda topladıkları ardından bu telefonları kuryeler vasıtasıyla kaçak cep telefonu satan işyerlerine dağıttıkları anlaşılmıştır.

Bu kaçak cep telefonlarına ülkemizde kayıtlı eski model cep telefonlarının IMEI bilgilerini Klonlayarak kullanıma hazır hale getirerek piyasaya sürdükleri tespit edilmiştir.

Bu kapsamda kaçak yollarla getirilerek satılan cep telefonları ilerleyen tarihlerde vatandaşlarımızı mağdur etmektedir. Mağduriyet yaşanmaması adına vatandaşlarımızın e-Devlet hesaplarını kontrol ederek bilgileri dışında cep telefonu kaydına rastlamaları halinde durumu yetkililere bildirmesi önem arz etmektedir.

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Ülkeye sokulan kaçak cep telefonlarını usulsüz yöntemlerle kaydederek piyasaya süren İstanbul merkezli bir gruba yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 36 ilde toplam 88 şüpheli gözaltına alınacak, 54 ilde 387 şüphelinin ise ikmalen ifadeleri alınacaktır.

Bununla birlikte Türkiye genelinde yukarıda yer alan yöntemleri kullanarak kaçak cep telefonlarını piyasaya sürebileceği değerlendiren riskli işyerlerine yönelik ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda 40 ilde 238 adreste aramalar yapılmıştır.

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“SİNYAL” operasyonu kapsamında 76 ilde toplam 341 adreste arama yapılarak 88 şüpheli şahısın gözaltına alınması planlanmaktadır.

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#İçişleri Bakanlığı#Polis#Operasyon

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