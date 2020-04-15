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Haber Giriş: 15.04.2020 - 15:07,Son Güncelleme:

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması

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Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması
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İçişleri Bakanlığı'ndan bazı ilçe, belde ve köylerde devam eden karantina uygulaması ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada ''Saat 15.00 itibarıyla 58 ilimizdeki toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır" denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Küresel koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ülkemizde topyekün bir mücadele yürütülmektedir. Bu bağlamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzıssıhha kurullarından yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır.

15.04.2020 günü saat 15.00 itibarı ile 58 ilimizdeki, 3 ilçenin tamamında, 2 ilçenin merkezinde, 6 beldede, 85 mahallede, 115 köyde ve 16 mezra olmak üzere toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 251.726’ dır.

Öte yandan 14 ilde, 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır.''

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