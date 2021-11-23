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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan Bolu Belediye Meclisi’nin nikah ve su kararına soruşturma

#Bolu#Nikah#İçişleri Bakanlığı
Son dakika: İçişleri Bakanlığından Bolu Belediye Meclisi’nin nikah ve su kararına soruşturma

İçişleri Bakanlığınca, Bolu Belediye Meclisi’nin yabancılara uygulanacak nikah ve su ücretlerine yönelik kararına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Bakanlık kaynaklarınca aktarılan bilgilere göre; soruşturmada Anayasa’da yer alan ’kanun önünde eşitlik’ ilkesi, ’eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı’, ’nefret ve ayırımcılık’ ile ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ’görevi kötüye kullanma’ suçları başta olmak üzere ceza hukuku açısından değerlendirmeler yapılacak. Soruşturma sonucunda elde edilecek hukuki değerlendirmeler, adli makamlar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuoyuyla paylaşılacak.

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NE OLMUŞTU?

Bolu Belediye Meclisince kentte yabancı uyruklulara yönelik su fiyatlarının dolar kuru üzerinden tahsil edilmesi ve nikah ücretlerinin ise 100 bin TL olmasını içeren maddelerin de bulunduğu karar oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Karar tepkilere neden olurken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "İki yabancının Bolu'da belediyemize başvurarak evlenmeleri halinde nikah ücretini 100 bin lira olarak belirledik. Oy çokluğuyla aldık bu kararı." demiş, yabancılara su ücretlerinin dolar kuru üzerinden fiyatlandırılmasıyla ilgili de şu açıklamada bulunmuştu:

"Bu 4658 sayılı yasa kapsamında Türkiye'de oturma izni almış olan yabancıların su fiyatının 2,5 dolar üzerinden hesaplanarak tahsil edilmesiyle ilgili bir konu. Bu tüm yabancıları kapsamıyor. 4658 sayılı yasa kapsamında oturma izni almış olanları kapsıyor."

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