Son dakika: İçişleri Bakanlığından 'Amedspor' açıklaması

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, teröre müzahir bazı basın organlarında Amedspor'un denetimine ilişkin gerçek dışı haberler yapıldığı belirtildi. Mülkiye müfettişleri ve dernekler denetçileri tarafından denetlenmesi sonucunda Amedspor'a, terör örgütü sözde yöneticileri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce 1,5 milyon TL, Bismil Belediyesi'nce 30 bin TL, Bağlar Belediyesi'nce 70 bin TL, Silvan Belediyesi'nce 50 bin TL ve Yenişehir Belediyesi'nce ayni olarak Belediyeler Kananuna aykırı yapılan yardımlara ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. Kulübün, bazı firma ve 3'üncü kişilere olan toplam 9 milyon 513 bin 174 TL tutarındaki borçlarının defter kayıtlarından çıkarıldığı, kulübün 'alındı' belgesi ile tahsil edilen 125 bin TL tutarındaki bağış ve gelirinin kulüp kasasına girişinin yapılmadığı, maçların yayın hakkı karşılığında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kulübe gönderilen 354 bin 264 TL ve 152 bin 700 TL'nin kulüp defterlerine kaydedilmediğinin belirlendiği belirtidi. Ayrıca kulüp ile Amedspor A.Ş. arasındaki sözleşme gereği kulübe ücretsiz verilmesi gereken toplam 402 bin 472 TL tutarındaki sporcu malzemelerinin ücretli olarak satın alındığı, kulüp ile Amedspor Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasındaki borç alışverişine ilişkin olarak, kulübün şirket lehine verdiği temlik nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun adı geçen şirkete ödediği 783 bin 955 TL tutarındaki ödemenin mali defterlere kayıt edilmediğinin anlaşıldığı bildirildi. Açıklamada, bu hususlarına ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.



'ADLİ VE İDARİ İŞLEM YAPILMASI İÇİN RAPOR DÜZENLENDİ'



Konusu kabahat olan işlemleri nedeniyle, kulüp yöneticileri ve ilgili kişilere 7 bin 268 TL idari para cezası verildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:



"Sporculara ve teknik heyete yapılan maç başı ödemelerinin ve prim ödemelerinin çalışanların ücret hesabında dikkate alınmadığı, sporcu ve teknik adam sözleşmelerinde yer alan işe başlama ve işten ayrılış tarihleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan işe giriş ve işten ayrılış bildirimlerinin uyumlu olmadığı tespit edildiğinden, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne tevdi raporu düzenlenmiştir. Bazı dönemlerde işçi ücretlerinin elden ve çek karşılığında ödendiği tespit edildiğinden, İŞKUR Müdürlüğüne tevdi raporu düzenlenmiştir. Gider pusulalarında istihkak sahiplerinden herhangi bir vergi tevkifatı yapılmadığı, 7 bin TL ve üzeri bazı ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılmadığı, kulüp ile sporcular, teknik adamlar ve sağlık ekibi arasında düzenlenen sözleşmelerde damga vergisinin ödenmediği, futbolculara yapılan maç başı ve prim ödemelerinden yüzde 5 stopaj kesintisi yapılmadığı ve benzeri hususlarda düzenlenen tevdi raporu Vergi Dairesi Başkanlığına bildirilmiştir. Adı geçen belediyeler tarafından Belediye Kanununa aykırı olarak kulübe yapılan yardımlar konusunda Sayıştay Başkanlığı tevdi raporu düzenlemiştir. Yapılan denetim sonucunda, kulübün kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi nedeniyle, yukarıda belirtilen ve benzeri bir çok hususta adli ve idari işlem yapılması için düzenlenen raporlar ilgili mercilere gönderilmiştir."