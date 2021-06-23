Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile YKS genelgesi! Sınav günü açık tutulacak
Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliği'ne “2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tedbirleri’ konulu genelge gönderdi. Bakanlık nüfus müdürlüklerinin, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, 27 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık olacağını bildirdi.
Sınava girecek adayların acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, 27 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacak.
YKS KURALLARI AÇIKLANDI
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) kurallarını açıkladı.
Prof. Dr.Halis Aygün’ün paylaşımına göre sınavla ilgili detaylar şöyle:
“- 2021-YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde
- 1.Oturum: TYT (Cumartesi, 10.00),
- 2.Oturum: AYT (Pazar, 10.00),
- 3.Oturum: YDT (Pazar, 15.30)
olmak üzere 3 oturumda uygulanacak.
- Adaylara TYT’de 120 soru için 135 dakika,
- AYT’de 160 soru için 180 dakika,
- YDT’de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.
- Sınav binaları sınavdan önce detaylı olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecek.
- Bina önlerinde yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylardan sınava en fazla bir yakını ile gelmesi isteniyor.
- Sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmayacak.
- Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapılacak.
- Bina girişinde adayların ellerine dezenfektan uygulanacak.
- Bina girişinde adaylara maske dağıtılacak.
- Bina girişinde adaylara el dezenfektanı dağıtılacak.
- Adaylar kendi maskeleri, siperlikleri ve el dezenfektanlarıyla sınava girebilecekler.
- Sınav görevlileri lateks eldiven kullanacak.
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