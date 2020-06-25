MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan 65 yaÅŸ ve üzerindekiler için yeni genelge
GeriGÃ¼ndem Son dakika: Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan 65 yaÅŸ ve üzerindekiler için yeni genelge
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
HÃ¼rriyet
SÄ±radaki Haber

Gündem
AA
Haber GiriÅŸ: 25.06.2020 - 11:08,Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika: Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan 65 yaÅŸ ve üzerindekiler için yeni genelge

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Son dakika: Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan 65 yaÅŸ ve üzerindekiler için yeni genelge
Abone Olgoogle-news

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan valiliklere gÃ¶nderilen genelgeye gÃ¶re 65 yaÅŸ ve Ã¼zerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaÃ§lÄ± seyahat yapabilecek.Â Â Â Â Â Â

65 yaÅŸ ve Ã¼zerindekilerin "Turizm AmaÃ§lÄ± Seyahat Ä°zin Belgesi" iÃ§in saÄŸlÄ±k kuruluÅŸuna, valilik veya kaymakamlÄ±ÄŸa gitmesine gerek olmayacak.Â Â Â Â Â Â

65 yaÅŸ ve Ã¼zeri kiÅŸiler, kendileriyle aynÄ± durumdaki 1. derece yakÄ±nlarÄ±nÄ± da kapsayacak ÅŸekilde en fazla 6 kiÅŸi iÃ§in izin belgesine baÅŸvurabilecek.Â Â Â Â

65 yaÅŸ ve Ã¼zerindekiler, "Turizm AmaÃ§lÄ± Seyahat Ä°zin Belgesi"ni, otobÃ¼s, uÃ§ak, tren ve Ã¶zel araÃ§larla yapÄ±lacak yolculuklarda kullanabilecek.

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle