65 yaÅŸ ve Ã¼zerindekilerin "Turizm AmaÃ§lÄ± Seyahat Ä°zin Belgesi" iÃ§in saÄŸlÄ±k kuruluÅŸuna, valilik veya kaymakamlÄ±ÄŸa gitmesine gerek olmayacak.Â Â Â Â Â Â



65 yaÅŸ ve Ã¼zeri kiÅŸiler, kendileriyle aynÄ± durumdaki 1. derece yakÄ±nlarÄ±nÄ± da kapsayacak ÅŸekilde en fazla 6 kiÅŸi iÃ§in izin belgesine baÅŸvurabilecek.Â Â Â Â



65 yaÅŸ ve Ã¼zerindekiler, "Turizm AmaÃ§lÄ± Seyahat Ä°zin Belgesi"ni, otobÃ¼s, uÃ§ak, tren ve Ã¶zel araÃ§larla yapÄ±lacak yolculuklarda kullanabilecek.