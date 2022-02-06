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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'nca Mardin’de Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı

#İçişleri Bakanlığı#Jandarma#Polis
Son dakika: İçişleri Bakanlığınca Mardin’de Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Mardin’de Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı. Opersayonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 585 personelin görev aldığı bildirildi.

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İçişleri bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:

Halen kış üstlenmesindeki teröristleri ara-bul-yok et taktiğiyle tesirsiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Mardin İlinde “EREN KIŞ-20 (MARDİN-ÖMERYAN) ŞEHİT JANDARMA ER HARUN KAHYA” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 585 personel [(41) operasyonel tim] görev alıyoruz

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İçişleri Bakanlığını koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında 07 Kasım 2021 tarihinde icrasına başlanılan EREN-KIŞ operasyonlarında bugüne kadar toplam; 20 terörist (19 ölü, 1 sağ,) etkisiz hale getirildi, 348 sığınak/depo/barınak imha edildi. Operasyonlarda; 101 silah, [(2) 14,7 mm uçaksavar, (6) roketatar, (1) havan , (2) bombaatar, (6) makineli tüfek, (67) uzun namlulu silah, (3) keskin nişancı tüfeği, (3) lav, (8) tabanca, (3) av tüfeği], 172 adet el bombası, 56 adet mayın/eyp, 366 adet fünye, 518 tüp, 1.665 kg patlayıcı, 29 dürbün, 27 telsiz, 23.746 mühimmat ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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#İçişleri Bakanlığı#Jandarma#Polis

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