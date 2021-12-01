Son dakika: İçişleri Bakanlığı'nca Eren Kış-9 Operasyonu başlatıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Kovid Aşısı
Göztepe dönüşü Mesut ve İrfan iddiaları Masal anlatmasın, başı kesik tavuk gibi...Göztepe dönüşü Mesut ve İrfan iddiaları! "Masal anlatmasın, başı kesik tavuk gibi..."#Fenerbahçe
Son fırtına normal miydi... İstanbulun belalısı: LodosSon fırtına normal miydi?... İstanbul'un belalısı: Lodos#Lodos
Donacağız Yoğun kar uyarısı... Mevsimin ilk yağışı düştüDonacağız! Yoğun kar uyarısı... Mevsimin ilk yağışı düştü#Meteoroloji
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiyenin yeni ekonomi modelini açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni ekonomi modelini açıkladı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı yayında muhabire taciz... Jet hızında cezaCanlı yayında muhabire taciz... Jet hızında ceza!#İtalya
Asgari ücrette kritik gün İşçilerin talepleri ne İşte senaryolarAsgari ücrette kritik gün! İşçilerin talepleri ne? İşte senaryolar#Asgari Ücret
Milyonları ilgilendiren asgari ücret açıklaması İşçilerimizi enflasyondan koruyacağızMilyonları ilgilendiren asgari ücret açıklaması! "İşçilerimizi enflasyondan koruyacağız"#Asgari Ücret
İfadesi kan dondurdu... Ve ilk kadın tanık konuştuİfadesi kan dondurdu... Ve ilk kadın tanık konuştu!#Ghislaine Maxwell
Acı haber sonrası siyah bandın sırrı 2. yarı neden yoktu 18.47de...Acı haber sonrası siyah bandın sırrı! 2. yarı neden yoktu? 18.47'de...#Galatasaray
Kripto görünümlü saadet zinciri... Milyarlık vurgun Sahibi izini kaybettirdiKripto görünümlü saadet zinciri... Milyarlık vurgun! Sahibi izini kaybettirdi#Bitrota
Dünyayı teyakkuza geçiren varyanta hazırlık Sıkı korunma hızlı taramaDünyayı teyakkuza geçiren varyanta hazırlık! Sıkı korunma hızlı tarama#Omikron
En yakınları tarafından dolandırıldı Ünlü oyuncu her şeyi tek tek anlattı...En yakınları tarafından dolandırıldı! Ünlü oyuncu her şeyi tek tek anlattı...#Fulya Zenginer
Cam kenarında zor pozlarCam kenarında zor pozlar!#Zeynep Tokuş
Babacan’ın ‘Pandora Kutusu’Babacan’ın ‘Pandora Kutusu’#DEVA Partisi
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'nca Eren Kış-9 Operasyonu başlatıldı

#İçişleri Bakanlığı#Terör#Eren Operasyonu
Son dakika: İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-9 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, “Eren Kış-9 (Ağrı - Tendürek) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş” Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat , polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 910 personel görev alıyor.

 

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Ağrı ve Iğdır'da 'Eren Kış-9 (Ağrı-Tendürek) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 910 personel görev aldı.

Gözden Kaçmasın

Hava sıcaklıkları bir anda düşüyor Meteorolojiden yoğun kar uyarısıHava sıcaklıkları bir anda düşüyor! Meteoroloji'den yoğun kar uyarısıHaberi Görüntüle

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.

Gözden Kaçmasın

Omicron alarmı veren dünyanın beklediği haber geldi... Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıOmicron alarmı veren dünyanın beklediği haber geldi... Uğur Şahin'den flaş aşı açıklamasıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#Terör#Eren Operasyonu

BAKMADAN GEÇME!

Tam bir Amerikan rüyası Twitterın başına geçen isimsiz CEO Parag Agrawal

Tam bir Amerikan rüyası! Twitter'ın başına geçen 'isimsiz CEO' Parag Agrawal

#Parag Agrawal
Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

#Seren Serengil
Omicronu tespit eden doktor risk grubunu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor risk grubunu açıkladı

#Koronavrüs