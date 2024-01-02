×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı önünde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#Şüpheli Şahıs#Ali Yerlikaya
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı önünde dur ihtarına uymayan şüpheli etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2024 00:32

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı önünde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli şahıs etkisiz hale getirildi. Olaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahsın yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Haberin Devamı

Ankara'da, İçişleri Bakanlığı önündeki kulübe önünde 'dur' ihtarına uymayan sırt çantalı şüpheli bir kişi, nöbetçi polis memurlarının açtığı ateş sonucu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Polis, İçişleri Bakanlığı etrafındaki cadde ve sokakları yaya ve araç trafiğine kapattı. Şüpheli, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu gece saat 23.30’da Vekâletler Caddesinde devriye görevi yapan, polisimizin üzerine doğru şüpheli hareketlerde bulunup koşarak gelen, sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş. adlı şahıs, dur ihtarına uymamış, emniyet güçlerimizce yaralı olarak yakalanmıştır. Şahıs hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp    müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir." ifadelerine yer verdi. 

Haberin Devamı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#Şüpheli Şahıs#Ali Yerlikaya

BAKMADAN GEÇME!