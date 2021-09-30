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Son dakika... İçişleri Bakanlığı: İlkbahar - yaz dönemi operasyonlarında 39’u üst düzey 127 terörist etkisiz hale getirildi

#İçişleri Bakanlığı#Eren Operasyonları#Terör Örgütü
Son dakika... İçişleri Bakanlığı: İlkbahar - yaz dönemi operasyonlarında 39’u üst düzey 127 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, İlkbahar - yaz dönemi operasyonlarının tamamlandığını ve operasyonlarda 39’u sözde üst düzey olmak üzere toplam 127 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''İlkbahar yaz döneminde gerçekleştirilen 10 bin 850 operasyonda 39’u sözde üst düzey olmak üzere toplam 127 terörist etkisiz hale getirildi, 402 sığınak, mağara ve yeraltı deposu imha edildi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ( PÖH) ve güvenlik korucularının katılımıyla yürütülen 'Eren' operasyonlarında; 15 Nisan 2021 tarihinde başlatılan ilkbahar-yaz dönemi ayağı başarıyla tamamlandı.

İlkbahar yaz döneminde; 9.630 terör operasyonu planlanmasına rağmen 10.850 operasyon icra edilerek yüzde 113 gerçekleştirme oranı sağlandı.

Son dakika... İçişleri Bakanlığı: İlkbahar - yaz dönemi operasyonlarında 39’u üst düzey 127 terörist etkisiz hale getirildi


Operasyonlarda; 4’ü kırmızı, 1’i mavi, 2’si yeşil, 10’u turuncu, 17’si gri, 5’i renk kategorisinde yer almayan 39 sözde üst düzey olmak üzere toplam 127 terörist etkisiz hale getirildi.

402 sığınak, mağara ve yeraltı deposunda, 242 Mayın/EYP, 271 silah, 258 el bombası, 632 tüp ve 13 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Önümüzdeki dönemde de terörle mücadele harekâtına inançlı, inatçı ve kararlı bir ruhla devam edilecek.''

Son dakika... İçişleri Bakanlığı: İlkbahar - yaz dönemi operasyonlarında 39’u üst düzey 127 terörist etkisiz hale getirildi

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#İçişleri Bakanlığı#Eren Operasyonları#Terör Örgütü