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Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele ve Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ ekiplerimizce gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde: FETÃ–/PDY SilahlÄ± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n sÃ¶zde Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lanmasÄ±nda Ä°stanbul BÃ¶lge Ä°mamÄ± olarak faaliyette bulunan M.G AtaÅŸehir ilÃ§emizdeki adresine dÃ¼zenlenen operasyonla yakalanmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi. M.G.'nin 6 yÄ±ldÄ±r firari olarak arandÄ±ÄŸÄ± ve yakalanmamak iÃ§in sÃ¼rekli adres deÄŸiÅŸtirdiÄŸi belirtildi.Â

AÃ§Ä±klamada, Ankara 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan "SilahlÄ± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ne Ãœye Olma" suÃ§undan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± olan M.G.'nin Ã¶rgÃ¼t iÃ§erisinde 'Orhan' kod adÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, "Bank Asya'da hesap hareketlerinin bulunduÄŸu belirlenen (M.G) isimli ÅŸahsÄ±n, KHK ile kapatÄ±lan FETÃ–/PDY SilahlÄ± TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne mÃ¼zahir eÄŸitim kurumlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, 2010 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkemiz genelinde yapÄ±lan KPSS sorularÄ±nÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ± ve yaÅŸanan usulsÃ¼zlÃ¼kler ile ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalarÄ±n ÅŸÃ¼phelileri arasÄ±nda olduÄŸu, FETÃ–/PDY SilahlÄ± TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n sÃ¶zde Hava Kuvvetleri Ä°mamÄ± Kemal Batmaz ve firari sÃ¶zde TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri Ä°mamÄ± NamÄ±k (K) Adil Ã–ksÃ¼z ile Ã¶rgÃ¼t iÃ§i gizli haberleÅŸme yÃ¶ntemi olan operasyonel hat kullanmak suretiyle 7 farklÄ± hat Ã¼zerinden Ã§ok sayÄ±da irtibatÄ±nÄ±n bulunduÄŸu belirlenmiÅŸtir. Adli iÅŸlemleri tamamlanan M.G sevk edildiÄŸi adli makamlarca tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.Â