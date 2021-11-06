Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde 'Alkol Operasyonu'

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire başkanlıkları koordinesinde ülke genelinde sahte içki sattığı ve bulundurduğu şüphesi bulunan iş yerleri ile depolarına yönelik eş zamanlı "Alkol Operasyonu" düzenlendiği belirtildi.

6 KAYIP ŞAHIS BULUNDU

20 bin 278 personelden oluşan 6 bin 227 ekibin katıldığı operasyonda, 21 bin 922 iş yeri ile depo denetlenirken, 402 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı, 448 aranan kişi yakalandı, biri çocuk olmak üzere 6 kayıp şahıs da bulundu.

Uygulamada, 19 bin 367 litre kaçak/sahte alkollü içki, 11 bin 657 şişe kaçak/sahte alkollü içki, 660 şişe içki aroması, 2 bin 731 boş alkollü içki şişesi, 204 bin etiket, 18 bin 257 sahte bandrol, 10 bin 440 paket kaçak sigara, 67 bin 507 adet doldurulmuş ve 110 bin boş makaron ile 4 bin 441 puro ele geçirildi.

Operasyonlarda, ayrıca 16 bin 959 cinsel içerikli ürün, 9,8 kilo esrar, 7 gram eroin, 249 adet ve 181 gram sentetik uyuşturucu, 33 ruhsatsız tabanca, 25 ruhsatsız tüfek, bir uzun namlulu silah ve bunlara ait 738 fişek ele geçirilirken, 10 yasa dışı alkollü içki imalathanesi de deşifre edildi.