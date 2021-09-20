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Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu! Turuncu ve gri kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

#Terör Operasyonu#İçişleri Bakanlığı#Tunceli
Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu Turuncu ve gri kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde dün etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin arananlar listesinde turuncu kategoride yer aldığı belirlendi. Ayrıca Tunceli'de 7 Mayıs’ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin de gri kategoride yer alan Büşra Kaya olduğu tespit edildi.

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İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Eren-13 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan operasyonu kapsamında 19 Eylül tarihinde; Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce, gerçekleştirilen J-İHA/SİHA, PİHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

TURUNCU KATEGORİDEKİ TERÖRİST DE ETKİSİZ HALE GETİRİLENLER ARASINDA

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti, Herekol Bölgesinde Sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve Terörde Arananlar Listesi'nde 1 Milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan, Kendal Cizir kod adlı Mazlum Mat olduğu tespit edimiştir.

Teröristin 2014 yılında KCK Başkanlık Konseyi Üyesi Abbas kod adlı Duran Kalkan’ın korumalığını yaptığı belirlenmiştir.

Ayrıca Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca 7 Mayıs’ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Arananlarda Gri Kategoride yer alan Ardıl Poyraz isimli Büşra Kaya olduğu tespit edilmiştir.

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#Terör Operasyonu#İçişleri Bakanlığı#Tunceli