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Haber Giriş: 13.05.2020 - 16:27,Son Güncelleme:

Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu listedeki terörist yakalandı

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Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu listedeki terörist yakalandı
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 1 milyon TL’ye kadar ödülle aranan Turuncu Liste’deki teröristin yakalandığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır-Lice Sağgöze kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda; teröristlerle sağlanan sıcak temasta; 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir.

Sağ olarak ele geçirilen teröristin; terörden arananlarda, 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan, örgütünün sözde Serhabun Lice Alan Sorumlusu Heba Rodi kod adlı T.K olduğu tespit edilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir.''

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