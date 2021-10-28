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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Turuncu kategorideki terörist teslim oldu

#Terör#Pkk#İçişleri Bakanlığı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu Turuncu kategorideki terörist teslim oldu

PKK'dan kaçan 1 terörist bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin turuncu kategoride yer aldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, teslim olan örgüt mensubunun 2010 yılında terör örgütüne katıldığı, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer aldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği kaydedildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 167'ye yükseldiği vurgulandı.

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#Terör#Pkk#İçişleri Bakanlığı

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