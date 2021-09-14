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Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 14.09.2021 - 09:44 | Son Güncelleme:

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Gabar Bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve “Terörden Arananlar Listesinde” 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan, Diljin Mariya Dersim kod adlı Saniye Toprak'ın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında 24 Ağustos'ta Gabar Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin sözde Botan Eyaleti Gabar bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten, 'Terörden Arananlar Listesi'nin turuncu kategorisinde yer alan ve 1 milyon lira ödülle aranan 'Diljin Mariya Dersim' kod adlı Saniye Toprak olduğu tespit edildi.

Teröristin 15 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak Merkez Namazdağ Üs Bölgesi'nde Kara Kuvvetleri Komutanlığı üyesi 3 uzman çavuşun şehit olduğu silahlı saldırının eylem talimatını verdiği, 30 Mart 2018'de Siirt Eruh-Ormanardı köyünde 1 jandarma uzman çavuş ve 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 6 jandarma personeli ve 7 güvenlik korucusunun yaralandığı yol yapım çalışmasının emniyetini alan birliğe saldırıya katıldığı, 11 Kasım 2018'de Şırnak Görmeç köyü kırsalında 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, el yapımı patlayıcı ile saldırının talimatını verdiği belirlendi.

İçişleri duyurdu 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

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