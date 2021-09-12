DHA
Son Güncelleme:
Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Eren-2 Operasyonları kapsamında; 2 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eren-2 operasyonları kapsamında Lice kırsalında Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince J-SİHA desteğiyle operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda 2 PKK'lının silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.