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GeriGündem Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Gündem
DHA
Haber Giriş: 12.09.2021 - 09:51 | Son Güncelleme:

Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Eren-2 Operasyonları kapsamında; 2 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eren-2 operasyonları kapsamında Lice kırsalında Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince J-SİHA desteğiyle operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 2 PKK'lının silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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