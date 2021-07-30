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Gündem
DHA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 11:27 | Son Güncelleme:

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kıskıvrak yakalandı

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İçişleri Bakanlığı'ndan alınan son dakika bilgisine göre, Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki bir örgüt mensubu, 2 kg ağırlığındaki plastik patlayıcı ile yakalandı.

İçişleri'nden gelen açıklama şu şekilde:

Mardin/Kızıltepe yolu üzerinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen yol uygulaması sırasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada; araç altına yerleştirilecek şekilde mıknatıslı, telefon düzenekli, yaklaşık 2 kg ağırlığında el yapımı plastik patlayıcı madde ele geçirildi.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu Kıskıvrak yakalandı

Araç içerisindeki 1 PKK/KCK terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alınırken, örgüt mensubun adli işlemleri için Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu Kıskıvrak yakalandı

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