Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri kategoriye bir çizik daha

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Eren-1 Operasyonları kapsamında Van-Başkale kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda 'gri' kategoride yer alan sözde Başkale sorumlusu 'Agit' kod adlı Gökhan Demir isimli terörist olduğu belirlendi.

Teröristin 15 Mayıs 2020 tarihinde Van’ın Özalp ilçesinde Vefa Destek Grubu'nun kullandığı araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 belediye çalışanı ve 1 sivil vatandaşın şehit olduğu, 1 belediye çalışanının yaralandığı terör olayının failleri arasında olduğu tespit edildi.''

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara