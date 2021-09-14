Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Gri kategoride terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı gri kategorideki terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi. 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 145'e yükseldi.
Bakanlıktan gelen yazılı açıklama şu şekilde:
Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, gri kategorideki örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesinde Gri Kategoride yer aldığı belirlendi.
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 145'e yükseldi.