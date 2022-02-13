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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-24 operasyonu başlatıldı

#İçişleri Bakanlığı#Terör#Siirt

İçişleri Bakanlığı'nca Siirt’te 545 personelin katılımıyla “Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Yalçın” operasyonu başlatıldı

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Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; bölgede barınan teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek amacıyla Siirt'te 'Eren Kış-24 (Siirt-Akmeşe) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli çavuş Erkan Yalçın Operasyonu' başlatıldı.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu Eren Kış-24 operasyonu başlatıldı

Operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 545 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkınn desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

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#İçişleri Bakanlığı#Terör#Siirt

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