Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-15 Operasyonu başlatıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Memur olmak isteyenler dikkat İşte yeni açılan kadrolarMemur olmak isteyenler dikkat! İşte yeni açılan kadrolar#Memur
Hülle transferi dendi, Süper Lige gitti Galatasaray göndermişken neden transfer edildiHülle transferi dendi, Süper Lig'e gitti! Galatasaray göndermişken neden transfer edildi?#Erencanyardımcı
Tarihi bir yıl yaşanmıştı İşte kripto paralarda 2022 senaryoları...Tarihi bir yıl yaşanmıştı! İşte kripto paralarda 2022 senaryoları...#Kripto Para Piyasası
Arnavutluka 522 deprem konutu... Erdoğan: Elimizdeki imkanları dostlarımızla paylaştıkArnavutluk'a 522 deprem konutu... Erdoğan: Elimizdeki imkanları dostlarımızla paylaştık#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldüAvrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü#COVID-19
Acil servis doktoru tutuklandı Kundaklama, sahipsiz hayvan öldürme şimdi de tecavüzAcil servis doktoru tutuklandı! Kundaklama, sahipsiz hayvan öldürme şimdi de tecavüz#Uşak
Kamerunlu dolandırıcıdan iş adamlarına büyük tuzakKamerunlu dolandırıcıdan iş adamlarına büyük tuzak#Dolandırıcılık
Ne ilaç ne de anestezi 2000 yıl önce başarmışlarNe ilaç ne de anestezi! 2000 yıl önce başarmışlar#Kafatası
7 yaşında zirveyi altüst etti... Kazancı dudak uçuklattı7 yaşında zirveyi altüst etti... Kazancı dudak uçuklattı!#Youtube
Şehit uzman çavuş için büyük seferberlik Vali özel olarak teşekkür ettiŞehit uzman çavuş için büyük seferberlik! Vali özel olarak teşekkür etti#Hakkari
Çinin korkulu rüyası gerçek oldu İçeride çalışanlar varken mühürlediler...Çin'in korkulu rüyası gerçek oldu! İçeride çalışanlar varken mühürlediler...#Çin
Oğlum riskli bir ameliyat geçirdi'Oğlum riskli bir ameliyat geçirdi'#Adalet Sara
İstanbul için yeni kar uyarısı Meteoroloji duyurdu: Bu günlere dikkatİstanbul için yeni kar uyarısı! Meteoroloji duyurdu: Bu günlere dikkat#Meteoroloji
Tıp tarihine geçti Türkiyede ilk: Kendim 39, kollarım 12 yaşındaTıp tarihine geçti! Türkiye'de ilk: Kendim 39, kollarım 12 yaşında#Cihan Topal
Salgında bağışıklığa en zararlı besin maddesi açıklandıSalgında bağışıklığa en zararlı besin maddesi açıklandı!#Koronavirüs
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-15 Operasyonu başlatıldı

#İçişleri Bakanlığı#Eren Kış-15 Operasyonu#Operasyon

İçişleri Bakanlığınca, kış üstlenmesindeki teröristlere karşı bin 440 personellik, "Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan" operasyonu başlatıldı.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı tarafından, halen kış üstlenmesindeki teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur-güven ortamını pekiştirmek amacıyla Batman ilinde "Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 440 personel görev alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#Eren Kış-15 Operasyonu#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki