Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Abluka-21 Operasyonu başlatıldı

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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde “EREN ABLUKA-21 (LİCE/DARALAN) ŞEHİT J.UZM.ÇVŞ.KADİR ÇAKI” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1040 personel 59 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır Lice ilçesi, Daralan mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 51 noktada gerçekleştirilen operasyonlarda;

- (2.500) gr. toz esrar,

-(45.600) gr. kubar esrar maddesi olmak üzere toplam 48.100 gr. esrar maddesi,

- (665.736) kök kenevir bitkisi,

- (3450) m. sulama hortumu ve (3) adet su motoru ele geçirildi.

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Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.