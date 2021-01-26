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AA
Haber Giriş: 26.01.2021 - 09:49 | Son Güncelleme:

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Eren-4 Karlıova-Varto' ve 'Eren-5 Bagok' operasyonları başladı

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Eren-4 Karlıova-Varto' ve 'Eren-5 Bagok' operasyonları başladı
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Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, 1620 personelin katılımıyla "Eren-4 Karlıova-Varto" ve 2 bin 550 personelle "Eren-5 Bagok" operasyonlarının başladığını duyurdu.

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  • İçişleri Bakanlığı duyurdu Eren-4 Karlıova-Varto ve Eren-5 Bagok operasyonları başladı
  • İçişleri Bakanlığı duyurdu Eren-4 Karlıova-Varto ve Eren-5 Bagok operasyonları başladı
  • İçişleri Bakanlığı duyurdu Eren-4 Karlıova-Varto ve Eren-5 Bagok operasyonları başladı
  • İçişleri Bakanlığı duyurdu Eren-4 Karlıova-Varto ve Eren-5 Bagok operasyonları başladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün hatırasına ithafen 2021 yılının ilk günlerinde Eren operasyonlarının başlatıldığı hatırlatıldı.

"Eren-1 Tendürek", "Eren-2 Lice" ve "Eren-3 Ağrı Dağı" operasyonlarının sürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 1620 personel (93 operasyonel tim) ile Eren- 4 Karlıova-Varto, Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 2 bin 550 personel (145 operasyonel tim) ile Eren-5 Bagok operasyonları müşterek olarak başlatılmıştır. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonları, halkımızın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam etmektedir."

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