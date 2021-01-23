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Haber Giriş: 23.01.2021 - 10:03 | Son Güncelleme:

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Eren-3 Ağrı Dağı' Operasyonu başlatıldı

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Eren-3 Ağrı Dağı' Operasyonu başlatıldı
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İçişleri Bakanlığınca bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla “EREN-3 AĞRI DAĞI” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.040) personel [(59) operasyonel tim] görev alıyor.
 
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik olarak 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı

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