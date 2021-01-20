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Haber Giriş: 20.01.2021 - 09:56 | Son Güncelleme:

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren-2 Lice Operasyonu başladı

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Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, 2 bin 24 personelin katılımıyla "Eren-2 Lice Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

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  • İçişleri Bakanlığı duyurdu Eren-2 Lice Operasyonu başladı
  • İçişleri Bakanlığı duyurdu Eren-2 Lice Operasyonu başladı
  • İçişleri Bakanlığı duyurdu Eren-2 Lice Operasyonu başladı
  • İçişleri Bakanlığı duyurdu Eren-2 Lice Operasyonu başladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının ilk operasyonu olarak başlatılan Eren operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni operasyon ”EREN-2 LİCE” Jandarma Komando,Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.024) personel ile katılımıyla başlatıldı.

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla ilki Tendürek’te başlayan Eren operasyonlarının devamı Lice’de gerçekleştiriliyor.

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Hareket (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.024) personel [(116) operasyonel tim] görev aldığı ”EREN-2 LİCE” operasyonu başlatıldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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