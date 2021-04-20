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Haber Giriş: 20.04.2021 - 08:49 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren-10 Operasyonu'nda 1 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren-10 Operasyonu'nda 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "EREN-10 Operasyonu' kapsamında, Şırnak-Beytüşşebap ilçesi Meydan Dağı bölgesinde, gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman Jandarma Komandolar tarafından 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eren-10 Operasyonu" kapsamında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Meydan Dağı bölgesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerle çatışma çıktı.

Çatışmada, bir terörist silahıyla etkisiz hale getirildi.

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