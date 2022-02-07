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Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Diyarbakır'da Eren Kış-21 Operasyonu başlatıldı

#Diyarbakır#İçişleri Bakanlığı#Eren Kış-21 Operasyonu
Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Diyarbakırda Eren Kış-21 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nda Diyarbakır'da Eren Kış-21 Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando timlerinden oluşan 400 personel görev alıyor.

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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır'da  “Eren Kış-21 Jandarma Er Mahmet Derin Operasyonu” başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando timlerinden oluşan 400 personel görev alıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor." denildi. 

Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Diyarbakırda Eren Kış-21 Operasyonu başlatıldı

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#Diyarbakır#İçişleri Bakanlığı#Eren Kış-21 Operasyonu

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